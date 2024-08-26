شاهد..القسام تعلن إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بخانيونس.. وتفجير عين نفق

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها قتلت جنوداً إسرائيليين في كمين قرب خانيونس، في حين أوقع القصف الإسرائيلي قتلى وجرحى في قطاع غزة.



وعبر تطبيق “تلغرام”، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها نفذوا كميناً محكماً استهدف قوة صهيونية تحصنت في أحد المنازل بمنطقة القرارة شمال شرق خانيونس بقذيفة مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد، وبثت مشاهد توثق الكمين.



وأضافت: أنه بعد ذلك فجر المقاتلون عين نفق فُخِخت مسبقاً في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعوها جميعاً بين قتيل وجريح.



وأمس الأحد، أعلنت القسام أيضاً عبر تطبيق تلغرام أن مقاتليها نفذوا كميناً محكماً بحي الزيتون في مدينة غزة وفجّروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية مدرعة، مشيرةً إلى أنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى.

أما جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية، وبثت مشاهد للعملية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس مقتل ضابط صف برتبة رقيب وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في وسط قطاع غزة، وكان أعلن قبل ذلك مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوبي القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 7 جنود إسرائيليين خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن 4 جنود احتياط قتلوا خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة.

ويذكر أن وزارة الصحة في غزة، قالت اليوم: إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين وصل منها للمستشفيات 30 قتيلاً و66 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أوقع 40 ألفا و435 قتيل و93 ألفاً و534 مصاباً.