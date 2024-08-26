تقرير أممي يتحدث عن كارثة حقيقية تقترب من 17 مليون يمني

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أفاد تقرير أممي حديث أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى مستويات قياسية، مع استمرار التدهور الاقتصادي وانعدام فرص الدخل ونقص التمويل.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير جديد بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" في يوليو الماضي، "يستمر تدهور حالة الأمن الغذائي في اليمن، حيث أظهرت البيانات التي أصدرها البرنامج في يوليو/تموز مستويات قياسية من الحرمان الشديد من الغذاء في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المرحلتين الثالثة والرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من بينهم 6,1 مليون في مرحلة الطوارئ.
وأوضح التقرير أن 3,5 مليون شخص في عموم البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويشهد اليمن حرباً مستمرة منذ عشرة سنوات، خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث بات نحو ثلثي السكان بحاجة للمساعدة للبقاء على قيد الحياة، وفق التقارير الأممية.