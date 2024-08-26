توكل كرمان تشارك في عدة فعاليات دولية بدأتها بفعالية نظمتها لجنة نوبل للسلام بجنوب أفريقيا مزاد دولي لإنتاج الصقور بالسعودية يحقق أرباحاُ تزيد عن 2.7 مليون دولار مأرب...ندوة سياسية تناقش تهديدات الحرب على غزة وانعكاساتها على المنطقة العربية في حال فوزه.. ترامب يحدد المنصب الذي سيعطيه لصديقه الملياردير إيلون ماسك عاجل: رئيس أوكرانيا يعلن تعرض بلاده لأكبر هجوم من روسيا بأكثر من 200 صاروخ وطائرة واشنطن تعين نائبا لسفيرها في اليمن.. فمن هو؟ أكثر المحافظات المتوقع أن تشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار غزيرة النيران لا تزال تشتعل.. الحكومة تعلق على هجوم الحوثيين على ناقلة نفط يونانية وتحذر من تهديد يضر ملايين اليمنيين (حياة القهر) تقرير يكشف عن أكثر من 12 الف انتهاك للحوثيين في محافظة البيضاء 100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط.. شاهد الأمطار والإهمال يسقطان مباني صنعاء القديمة
شاركت اليوم الثلاثاء الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في الحلقة النقاشية التي تنظمها لجنة نوبل للسلام في جنوب أفريقيا، بمناسبة مرور ثلاثين عام على قيام الديمقراطية ونهاية الفصل العنصري 2.
كما ستشارك توكل كرمان في المؤتمر الدولي للشباب وندوات نوبل 2024 الذي سيعقد تحت عنوان "الشباب الأفريقي يمهد الطريق نحو السلام والديمقراطية".
وستتحدث كرمان خلال الفعاليات عن تجربتها الملهمة في مناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمواطنة المتساوية.
كما ستتطرق توكل كرمان إلى أهمية دور الشباب في إحداث التغيير من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لمجتمعاتهم، فضلا عن سبل إرساء الديمقراطية وتعزيز جهود السلام على مستوى العالم.
يشار الى الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قامت زيارة عمل إلى جنوب افريقيا تستمر أربعة أيام للمشاركة في عدة فعاليات هامة تستضيفها جنوب أفريقيا.