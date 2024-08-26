توكل كرمان تشارك في عدة فعاليات دولية بدأتها بفعالية نظمتها لجنة نوبل للسلام بجنوب أفريقيا

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 104

شاركت اليوم الثلاثاء الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في الحلقة النقاشية التي تنظمها لجنة نوبل للسلام في جنوب أفريقيا، بمناسبة مرور ثلاثين عام على قيام الديمقراطية ونهاية الفصل العنصري 2.

كما ستشارك توكل كرمان في المؤتمر الدولي للشباب وندوات نوبل 2024 الذي سيعقد تحت عنوان "الشباب الأفريقي يمهد الطريق نحو السلام والديمقراطية".

وستتحدث كرمان خلال الفعاليات عن تجربتها الملهمة في مناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمواطنة المتساوية.

كما ستتطرق توكل كرمان إلى أهمية دور الشباب في إحداث التغيير من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لمجتمعاتهم، فضلا عن سبل إرساء الديمقراطية وتعزيز جهود السلام على مستوى العالم.

يشار الى الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قامت زيارة عمل إلى جنوب افريقيا تستمر أربعة أيام للمشاركة في عدة فعاليات هامة تستضيفها جنوب أفريقيا.