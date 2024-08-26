مأرب...ندوة سياسية تناقش تهديدات الحرب على غزة وانعكاساتها على المنطقة العربية

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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ناقشت ندوة سياسية عقدت، اليوم، بمحافظة مأرب،الحرب على غزة وامتداداتها الإقليمية_الانعكاسات والتأثير على المنطقة العربية_،نظمها المنتدى السياسي العربي.

وقدمت في الندوة التي تعتبر باكورة أعمال المنتدى، ثلاث أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور شائف القديمي إلى (انعكاسات حرب غزة وامتداداتها على القضية والمقاومة الفلسطينية والداخل الإسرائيلي)...متحدثا في ورقته عن مستقبل القضية الفلسطينية والاعتراف بها،وحاضر المقاومة الفلسطينية ومصيرها مستقبلا،والخسارة الاستراتيجية التي تعرضت لها إسرائيل إثر الحرب وامتداداتها،والبنية الإسرائيلية الحالية .. ما بين التماسك والانهيار.

وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الباحث حسين الصادر (حرب غزة وأحداث البحر الأحمر على اليمن ودول الخليج العربي)،تناول فيها

المهددات الأمنية لليمن إثر الحرب في غزة وامتداداتها إلى لبحر الأحمر،والمهددات الأمنية لدول الخليج العربي وامتداداتها إلى لبحر الأحمر،وتأثير أحداث البحر الأحمر على مسار السلام والتسوية السياسية في اليمن، وانعكاسات أحداث البحر الأحمر على جماعة الحوثي ما بين الفوائد والأضرار،

وسياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن بعد أحداث البحر الأحمر.

وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور رياض العمري، (أثر حرب غزة وتوسع الصراع على دول الطوق العربية)،وما يندرج تحتها من أثر على دول المنطقة،ودور الحرب القائمة في إضعاف الدولة اللبنانية،وانعكاسات الحرب على حزب الله ما بين الفوائد والأضرار،ودوافع وموانع إسرائيل في اجتياح لبنان،وانعكاسات الحرب وتوسعها على الأمن القومي المصري،وتأثر قناة السويس والاقتصاد المصري بأحداث البحر الأحمر،إضافة إلى أثرها على سوريا والأردن.

وفي تصريح لرئيس المنتدى صلاح الدين الشرعبي قال أن الندوة جاءت بهدف بلورة الوعي الجمعي؛وخلق رؤية لدى صناع القرار لمواجهة المخاطر المستقبليةللحرب،واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.

وأثريت الندوة التي بالعديد من النقاشات والمداخلات ركزت في مجملها على ضرورة قيام الدول العربية بتوحيد صفها لضمان الاستقرار وتفويت الفرصة على إسرائيل والقوى العالمية التي تتربص بالأمن القومي العربي.