في حال فوزه.. ترامب يحدد المنصب الذي سيعطيه لصديقه الملياردير إيلون ماسك

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حدد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب المنصب الذي من الممكن أن يتولاه الملياردير إيلون ماسك في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي شون ريان تم نشرها على "يوتيوب": "ماسك يدير شركات كبيرة، لذلك لا أعتقد أنه يمكن أن ينضم إلى الحكومة الأمريكية، بالطبع سأعرض عليه منصبا في الإدارة، لكنني لا أعرف كيف سيستطيع إدارة كل ذلك بالنظر إلى جدول أعماله المزدحم".
وأشار ترامب إلى أن لديه "علاقة قوية مع ماسك وأنه يود أن يرى رجل الأعمال مستشارا له في عدة قضايا، وعلى وجه الخصوص في مجال الذكاء الاصطناعي".
في وقت سابق، قال ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إنه في حالة الفوز في الانتخابات، فسيعرض على ماسك منصبا كمستشار أو عضو في الحكومة، إذا كان رجل الأعمال مستعدا لذلك.
ورد ماسك عليه بطريقة ساخرة، حيث نشر صورة له مع لافتة مكتوب عليها "وزارة الكفاءة الحكومية"، وهي وزارة غير موجودة في الولايات المتحدة، وعلق عليها: "مستعد للخدمة".
وفي مارس الماضي، قال ماسك إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وصول الحزب الجمهوري إلى السلطة "وإلا ستنتهي أمريكا".
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.