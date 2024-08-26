واشنطن تعين نائبا لسفيرها في اليمن.. فمن هو؟

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن تعيين جوناثان بيتشيا نائبا للسفير الأمريكي في اليمن.
وقالت السفارة إن بيتشيا عمل كنائب مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية، وكمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في تونس.
وأوضحت أنه قدم مساهمات خلال مهامه السابقة في سفارات الولايات المتحدة في الرياض، المملكة العربية السعودية؛ عمان، الأردن؛ بغداد، العراق؛ وطرابلس، ليبيا.
وأشارت إلى أنه قاد مكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية وكذلك في سفارات الولايات المتحدة في إسلام أباد، باكستان، ولندن، المملكة المتحدة، كما عمل مع بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وذكرت بأنه حاصل على درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية من جامعة جورج واشنطن، ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من الكلية الحربية للجيش الأمريكي.