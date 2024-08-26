أكثر المحافظات المتوقع أن تشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار غزيرة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات.
وقال المركز إن الأمطار المتوقعة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح هابطة وتساقط حبات البرد، خاصة على مرتفعات محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، وصعدة، مع امتدادها غرباً لتشمل سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات لحج، الحديدة، وتعز.
وأشار إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات البيضاء، المهرة، حضرموت، عدن، ومرتفعات شبوة، أبين، ولحج، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.
وأهاب المركز بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وأخذ الاحتياطات من العواصف الرعدية، والرياح الشديدة، والانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية، خاصة مع استمرار هطول الأمطار.