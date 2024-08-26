(حياة القهر) تقرير يكشف عن أكثر من 12 الف انتهاك للحوثيين في محافظة البيضاء

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف مركز رصد للحقوق والتنمية، ان المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، ارتكبت أكثر من 12557 حالة انتهاك في محافظة البيضاء خلال الفترة من يناير 2015 وحتي يوليو 2024.

واوضح المركز في تقريره الدوري الخامس بعنوان (حياة القهر) انه رصد ووثق مقتل 693 مدنياً، وإصابة 713 آخرين بينهم نساء واطفال، و 2950 حالات اعتقال واختطاف، و 421 حالات تهديد وإساءة ومنع التنقل، واكثر من 6516 حالة نزوح وتهجير، وأكثر من 1280 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة والعامة.

ووثق التقرير، فرار أكثر من 6516 شخصاً من القتال..مشيراً الى ان 484,423 شخصاً بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية وهو ما يمثل 58 بالمائة من سكان المحافظة.

واكد المركز، استمرار المليشيات الحوثية الارهابية، ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية..منوهاً ان الآلاف من المدنيين يواجهون مخاطر على سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

وتطرق المركز في تقريره، الى الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية، في 19 مارس 2024 ، من خلال تفجير منزلاً والذي اسفر عن تهدم خمسة منازل مجاورة ووقوع ضحايا مدنيين.

ودعا المركز، الى التوقف عن الهجمات والقصف العشوائي وزرع الألغام والعبوات الناسفة، واجراء التحقيق والمساءلة والعقاب للمتسببين بالقتل والاصابة والاعتداء على الممتلكات والاعيان..مطالباً بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين.