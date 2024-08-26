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100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط.. شاهد الأمطار والإهمال يسقطان مباني صنعاء القديمة

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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قالت هيئة للتراث تابعة للحوثيين في صنعاء انها تلقت خلال الايام الماضية 100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط في صنعاء القديمة.

وتعرضت عدة منازل في صنعاء القديمة للانهيار بسبب استمرار هطول الامطار الغزيرة خلال الايام والساعات الماضية اضافة الى اهمال السلطات وبعض الأهالي في المحافظة على مباني صنعاء القديمة ذات الطابع التاريخي الأثري، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.

ولحق ببعض المعالم الاثرية في صنعاء وغيرها اضرارا كبيرة بسبب الأمطار والإهمال، أخرها قلعة شمر يهرعش في رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

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