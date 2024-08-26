عاجل.. الإبلاغ عن حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب شرق عدن 100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط.. شاهد الأمطار والإهمال يسقطان مباني صنعاء القديمة فتح الطريق الرابط بين إب وصنعاء بعد هدفه أمام برينتفورد.. صلاح يحقق أرقاما جديدة ويتفوق على نجوم البيرميرليغ النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإقليمية البرهان يهاجم الإمارات صراحة ويرفض وجودها بمفاوضات السودان كتائب القسام تعلن قصفها تل أبيب بصاروخ جديدة ومفاجئة حماس تكشف عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة استعدادات للحرب.. زعيم كوريا يشرف على اختبارات مذهلة للمسيرات الكشف عن سبب وراثي مهم للغاية… للعقم عند الذكور
قالت هيئة للتراث تابعة للحوثيين في صنعاء انها تلقت خلال الايام الماضية 100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط في صنعاء القديمة.
وتعرضت عدة منازل في صنعاء القديمة للانهيار بسبب استمرار هطول الامطار الغزيرة خلال الايام والساعات الماضية اضافة الى اهمال السلطات وبعض الأهالي في المحافظة على مباني صنعاء القديمة ذات الطابع التاريخي الأثري، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.
ولحق ببعض المعالم الاثرية في صنعاء وغيرها اضرارا كبيرة بسبب الأمطار والإهمال، أخرها قلعة شمر يهرعش في رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.