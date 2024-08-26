عاجل.. الإبلاغ عن حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب شرق عدن 100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط.. شاهد الأمطار والإهمال يسقطان مباني صنعاء القديمة فتح الطريق الرابط بين إب وصنعاء بعد هدفه أمام برينتفورد.. صلاح يحقق أرقاما جديدة ويتفوق على نجوم البيرميرليغ النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإقليمية البرهان يهاجم الإمارات صراحة ويرفض وجودها بمفاوضات السودان كتائب القسام تعلن قصفها تل أبيب بصاروخ جديدة ومفاجئة حماس تكشف عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة استعدادات للحرب.. زعيم كوريا يشرف على اختبارات مذهلة للمسيرات الكشف عن سبب وراثي مهم للغاية… للعقم عند الذكور
تسببت انهيارات صخرية وترابية جراء الامطار الغزيرة في قطع طريق إب صنعاء في نقيل سمارة.
وافادت مصادر محلية لمأرب برس صباح اليوم الاثنين بفتح الطريق الحيوي الرابط بين (إب - ذمار - صنعاء) بعد ساعات من تكدس مئات المركبات بسبب اغلاقه منذ عصر امس حتى الليل.
وتشهد اغلب المحافظات في اليمن امطارا غزيرة وغير مسبوقة على بعض المناطق.