فتح الطريق الرابط بين إب وصنعاء

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تسببت انهيارات صخرية وترابية جراء الامطار الغزيرة في قطع طريق إب صنعاء في نقيل سمارة.

وافادت مصادر محلية لمأرب برس صباح اليوم الاثنين بفتح الطريق الحيوي الرابط بين (إب - ذمار - صنعاء) بعد ساعات من تكدس مئات المركبات بسبب اغلاقه منذ عصر امس حتى الليل.

وتشهد اغلب المحافظات في اليمن امطارا غزيرة وغير مسبوقة على بعض المناطق.