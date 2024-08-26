بعد هدفه أمام برينتفورد.. صلاح يحقق أرقاما جديدة ويتفوق على نجوم البيرميرليغ

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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حقق الدولي المصري محمد صلاح أرقاما قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد في الجولة الثانية اليوم الأحد.

وضع محمد صلاح (32 عاماً) بصمته مجدداً في انتصار فريقه ليفربول على نظيره برينتفورد، بعدما سجل الهدف الثاني الذي صنعه له الكولومبي لويس دياز، صاحب الهدف الأول في هذا اللقاء.

وأكد محمد صلاح في الموسم الكروي الجديد، تحت قيادة المدرب آرني سلوت، إصراره على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد الحديث عن أن ليفربول قد يستغرق وقتاً حتى يظهر بشكلٍ جيد، بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت في النادي، تحديداً إثر رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب بعد سنوات من النجاح، حقق خلالها الفريق العديد من التتويجات، بينها لقب "البريمييرليغ" ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاوكا المتخصصة بالأرقام والإحصاءات، فإن محمد صلاح شارك بشكل مباشر في 128 هدفاً خلال 128 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد مع ليفربول، إذ هز الشباك 93 مرة مقابل 35 تمريرة حاسمة، وهو أمر جعله سيد المسابقة منذ وصوله إلى إنجلترا عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

ولم ينجح أيّ لاعب آخر في تجاوز حاجز 100 مساهمة في الأهداف على أرضه سوى النجم المصري، الذي استمرّ مع الريدز رغم الحديث المتواصل عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

وأضافت الشبكة أن صلاح بات الآن الأكثر مساهمة في الأهداف ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي (7 أهداف).

وتفوق صلاح على الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون، نجم توتنهام الحالي وليستر سيتي السابق، الذي توقف رصيد مساهماته ضد برينتفورد عند ستة أهداف.

يذكر أن محمد صلاح سجل للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما هز شباك إيبسويتش تاون (2-0) في الجولة الأولى