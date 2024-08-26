النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإقليمية

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تواصل ارتفاع أسعار النفط؛ بفعل المخاوف من تسبب التصعيد في تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، خاصة بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي في صفوفه فؤاد شكر، والغارات العنيفة للاحتلال على لبنان.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.39 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.19 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي، في مذكرة، إن التصعيد تضمن ارتفاع أسعار النفط الاثنين، حيث يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط يمدد انتعاشه الأولي إلى 77.50 دولارا.

وارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة: "احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة