حماس تكشف عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن المفاوضات انطلقت بـ 5 عناوين رئيسية هي "وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من كل القطاع وإغاثة النازحين والإعمار ورفع الحصار وصفقة تبادل".

وشدد حمدان على أن "وقف العدوان هو أولوية أولى لدينا، إسرائيل مازالت تماطل حتى هذه اللحظة.

وأخبرنا الوسطاء بعد اجتياح رفح أن العدو الصهيوني لا يريد وقف إطلاق النار، كما أن الاحتلال وضع شروطا جديدة لقبول الاتفاق وتراجع عن ما وافق عليه مسبقا، والوفد أبلغ الوسطاء اليوم برأينا".

وتابع: "الاحتلال يتحدث عن إعادة تموضع في محور فيلادلفيا وإدارة غير فلسطينية لمعبر رفح، كما أن الإدارة الأمريكية تزرع أملا كاذبا بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية"،

وأكد حمدان أن "حماس لن تقبل بالحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في 2 يوليو الماضي أو اشتراطات جديدة".

وأضاف: "لولا هذا الشعب لما خرجت المقاومة فهذا الشعب هو من أنتجها ودعمها، وقدم تضحيات لا يمكن وصفها، التضحيات تلزمنا بتقديم أفضل النتائج وعدم السير في سبيل التنازلات، ورغم شدة بطش الاحتلال والألم الذي يعتصرنا على شعبنا إلا أن المقاومة تواصل التصدي ببسالة".

وأشار القيادي في الحركة إلى أنه تم إجراء لقاءات متعددة مع الفصائل للخروج برؤية وطنية وللتوافق على حكومة فلسطينية، مضيفا أن "ما تقدمه حماس من تضحيات هو جزء من تضحيات الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة كانت الحركة تنمو وتكبر