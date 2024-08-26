ذيل طهران في لبنان يتحدث عن طريقة رد الحوثيين على أسرائيل

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد تأكيد نجاح هجومه على الشمال الإسرائيلي والجولان السوري المحتل، كشف زعيم حزب الله حسن نصرالله، مزيداً من التفاصيل.



فقد حمّل نصر الله اليوم الأحد، إسرائيل مسؤولية التصعيد، مشددا على أن اغتيال القيادي فؤاد شكر في ضاحية بيروت تجاوز لكل الخطوط الحمر.

وأضاف أن حزبه تأخر في الرد على اغتيال شكر عقاباً لإسرائيل.

كما أعلن أن كل طرف في "محور المقاومة" سيقرر كيف يرد بطريقته، حيث سيكون هناك رد لإيران وللحوثيين بعد ردّه.

وتابع أنه وبعد التشاور قرر كل طرف الرد بشكل منفرد الآن.

ورأى أن مفاوضات غزة كانت سبباً لتأخر الرد على اغتيال شكر، وكذلك حجم الاستنفار الأميركي والإسرائيلي.

وأكد ألا مصلحة لللحزب أو للوضع الداخلي في لبنان تأخير الرد على إسرائيل.

مع ذلك قال نصر الله إن قواته تجنبت المدنيين في ردها.إسرائيل تتحدث عن إحباط هجوم!

وكانت إسرائيل زعمت سابقا أنها استبقت هجوماً كبيراً لحزب الله كان من المقرر أن ينفذ فجرا، وأحبطته، مضيفة أنها استهدفت مئات منصات إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني.

كما توعدت بقصف كافة المناطق اللبنانية التي تشكل تهديدا لمواطنيها.

بينما كشف بعض الترجيحات الإسرائيلية أن حزب الله كان ينوي استهداف مقر الموساد والقاعدة 8200 الاستخباراتية شمال تل أبيب.

في حين نفى الحزب إحباط هجومه، لافتاً إلى أنه نفذه بنجاح عبر ضرب 11 موقعاً عسكرياً إسرائيليا في الشمال الإسرائيلي والجولان السوري المحتل، بصواريخ ومسيرات.

ومنذ أواخر الشهر الماضي تصاعدت المخاوف الدولية من توسع الصراع في المنطقة، بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في 31 تموز/يوليو في طهران، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية، وتوعد كل من المسؤولين الإيرانيين وحزب الله برد موجع.