تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس العليمي ورئيس فرع حزب المؤتمر بمأرب الشيخ عبد الواحد نمران

الإثنين 26 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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هنأ الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد قيادة فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب بنجاح فعاليات واحتفالات الذكرى الـ42 لتأسيس الحزب وإقرار ميثاقه الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبد الواحد القبلي نمران، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب وعضو هيئة التشاور والمصالحة ووكيل المحافظة، اليوم الأحد 25 أغسطس وفقًا لما نشره القبلي على حسابه بمنصة "إكس"

من جانبه، أعرب الشيخ القبلي عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في مأرب يقفون صفًا واحدًا خلف الشرعية الدستورية، ويؤكدون تمسكهم بمبادئهم الوطنية وقيم المؤتمر الشعبي العام.