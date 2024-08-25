ضحيتها العشرات من الطلاب..المليشيات تتسبب بحادثة مأساوية في إحدى المدارس بضواحي صنعاء - أسماء مليشيات الحوثي تعترف بمصرع ثلاثة من ضباطها أحدهم ينتحل رتبة عميد الإمارات تعترف رسميا بحركة طالبان وابوظبي تستقبل سفير أفغانستان عاجل .. الرئيس هادي يغادر الرياض الى الولايات المتحدة الأمريكية بمعية طبيبه الأمريكي الخاص تحذير جديد وعاجل من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر .. فيضانات وسيول وعواصف بتمويل كويتي. .. افتتاح مدرسة ثانوية للبنات بمحافظة مأرب بكلفة 330 ألف دولار وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟ حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن
افادت مصادر تربوية اليوم الأحد بان انفجارا وقع داخل مدرسة بمديرية بني مطر كبرى مديريات محافظة صنعاء نتج عنه اصابه العشرات من طلاب الصف الأول من المرحلة الابتدائية.
وأوضحت المصادر لـ"مأرب برس" بأن اللغم الذي انفجر هو من مخلفات مليشيات الحوثي الذي كانت قد استخدمت تلك المدرسة في وقت سابق لتخزين الالغام والعبوات الناسفة .
المصادر ذاتها قالت "بأن عدد من الطلاب الذين اصيبوا جراء انفجار اللغم بمدرسة القليس الاساسية بمديرية بني مطر إصابتهم حرجة للغاية بينما البقية إصابتهم متفاوتة .. مشيرةً إلى ان جميع المصابين قد تم نقلهم إلى هيئة مستشفى 26 سبتمبر بمنطقة متنه، لتلقي العلاج .
وحصل مأرب برس على وثيقة صادرة من مستشفى 26 سبتمبر بمحافظة صنعاء تحتوي على أسماء الاطفال الذين اصيبوا في حادثة الانفجار بمدرسة القليس بمديرية بني مطر وعددهم 34 طالباً وطالبة.
مأرب برس يعيد نشر أسماء الطلاب والطالبات الذين أصيبوا:
اخلاق فايز حسن صالح
رزق اكرم صالح الستافي
هناء عدنان حسن السنافي
جبريل عادل يحيى السنافي
صقر احمد احمد الكندحي
اسينا حمير احمد القليسي
ماجد عادل السنافي
زهراء سمير حسين القليسي
حمزة يحيى حسن الاحمر
ابتسام ياسين محمد ملاطف
هاجر ياسين محمد ملاطف
حنان يحيى محمد القليسي
زكريا حسين محمد السنافي
زينب شريان احمد القليسي
شهد بكيل محمد يحيى
اروی محمد علي القليسي
احمد يحيى القليسي
فاطمة مقبل محمد عبدالله
احمد يحيى محمد السنافي