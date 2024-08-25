مليشيات الحوثي تعترف بمصرع ثلاثة من ضباطها أحدهم ينتحل رتبة عميد الإمارات تعترف رسميا بحركة طالبان وابوظبي تستقبل سفير أفغانستان عاجل .. الرئيس هادي يغادر الرياض الى الولايات المتحدة الأمريكية بمعية طبيبه الأمريكي الخاص تحذير جديد وعاجل من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر .. فيضانات وسيول وعواصف بتمويل كويتي. .. افتتاح مدرسة ثانوية للبنات بمحافظة مأرب بكلفة 330 ألف دولار وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟ حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40
اعترفت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاحد بمصرع ثلاثة من عناصرها بينهم قيادي عسكري ينتحل رتبة عميد.
وذكرت وكالة سبأ، النسخة الحوثية المزورة بأن الجماعة الارهابية في صنعاء شيعت جثامين ثلاثة من عناصرها ينتحلون رتبا عسكرية.
وقالت بأن القتلى هم القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة عميد "دهم حمود مطوان" والمقدم ابراهيم محمد عقبات"، والملازم أول محمد ناجي منصور دون ان تذكر الوكالة الحوثية أي تفاصيل أخرى بشأن مكان وزمان مصرع عناصرها.