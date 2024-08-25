مليشيات الحوثي تعترف بمصرع ثلاثة من ضباطها أحدهم ينتحل رتبة عميد

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 319

اعترفت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاحد بمصرع ثلاثة من عناصرها بينهم قيادي عسكري ينتحل رتبة عميد.

وذكرت وكالة سبأ، النسخة الحوثية المزورة بأن الجماعة الارهابية في صنعاء شيعت جثامين ثلاثة من عناصرها ينتحلون رتبا عسكرية.



وقالت بأن القتلى هم القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة عميد "دهم حمود مطوان" والمقدم ابراهيم محمد عقبات"، والملازم أول محمد ناجي منصور دون ان تذكر الوكالة الحوثية أي تفاصيل أخرى بشأن مكان وزمان مصرع عناصرها.