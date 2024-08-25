عاجل .. الرئيس هادي يغادر الرياض الى الولايات المتحدة الأمريكية بمعية طبيبه الأمريكي الخاص

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قالت قناة "يمن شباب" ان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي غادر من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج، في أول سفر له منذ خروجه من السلطة في أبريل 2022م.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس هادي غادر أمريكا للعلاج بعد أن استدعى طبيبه الامريكي الخاص إلى السعودية والذي نصحه بالذهاب لأمريكا لتلقي العلاج.
وبحسب المصادر فإن الحالة الصحية لهادي الذي يعاني من مشاكل في القلب صعبة.. لكنها ليست بالحرجة.
وأشارت المصادر إلى أن السفر إلى أمريكا تم بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وتزامنت رحلة هادي العلاجية إلى أمريكا مع وجود رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك هناك منذ أسبوعين، ولم يُعرف على الفور ما إن كان للأخير دور في ترتيب هذه الرحلة العلاجية أم لا.