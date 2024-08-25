تحذير جديد وعاجل من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر .. فيضانات وسيول وعواصف

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اطلع موقع مارب برس عليها " أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها شديدة الغزارة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على سهل تهامة وسواحل حجة، الحديدة، تعز وأجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب وتعز.
ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، الضالع، البيضاء، مأرب والجوف.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت: 78.9ملم، ذمار: 46، إب- السدة: 32.4، صنعاء: 21، البيضاء: 10.6، ريمة: 7.5، الحديدة- الزهرة: 7.1، حجة: 5.2، شبوة: 2.2، عمران: 1.2 مليمتر.
وهطلت أمطار متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، شمال أبين ولحج، عمران، حجة، صعدة ومرتفعات سهل تهامة.
وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
كما أنذر من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، وانهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.
وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه