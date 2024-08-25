بتمويل كويتي. .. افتتاح مدرسة ثانوية للبنات بمحافظة مأرب بكلفة 330 ألف دولار

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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افتتح نائب وزير التربية الدكتور علي العباب ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مدرسة إدريس الأساسية الثانوية في حي المطار، بمديرية المدينة بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية، ضمن حملة الكويت بجانبكم.

ويتكون المشروع الذي تم بناؤه على مساحة كلية 4500 متر مربع، من دورين وَ 12فصلا دراسيا إضافةإلى المرافق الخدمية ،والأثاث والمقاعد وسور وظلة)...نفذت المشروع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية،

،بكلفة بلغت 330 ألف دولار أمريكي.

وفي الافتتاح أشاد العباب ومفتاح بدور الكويت حكومة وشعبا ،لمساهمته الفاعلة في دعم الشعب اليمني وتمويل المشاريع الخدمية المستدامة، لاسيما في الجانب التعليمي باعتباره من أهم القطاعات .

وأكدا أن هذا المشروع يعد رافدا أساسيا للتعليم، سيكون له دور كبير في بناء أجيال المستقبل وخدمة العملية التعليمية،وتنشئة جيل مسلح بالعلم لمواجهة الفكر الطائفي....مثمنان دور مؤسسة التواصل الفاعل في تنفيذ المشاريع المستدامة الداعمة للعملية التعليمية.

ودعا نائب الوزير ووكيل المحافظة الشركاء المانحين إلى المشاركة في البناء التنموي في مختلف المجالات ومنها قطاع التعليم الذي يفتقر للعديد من الإمكانيات خصوصا في محافظة مأرب التي تكتظ بالسكان من النازحين والمجتمع المضيف الذين بلغ عددهم أكثر من 3ملايين نازح ،وبقاء 12 ألف طالب وطالبة خارج إطار التعليم،لافتين إلى استهداف المليشيا الحوثية للعديد من المدارس .

كما أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التواصل رائد قاسم ، إلى أن الاحتياج لطابق ثالث في المدرسة سيتم تلبيته في المستقبل القريب،كون قطاع التعليم في المحافظة بحاحة إلى دعم رسمي وشعبي مشترك، للقيام بدوره على الوجه الأمثل للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية بالمحافظة وتحقيق الطموحات في الحصول على مستوى تعليمي مناسب..... مثمنا التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية ومكتب التربية في تذليل كافة الصعوبات .

وفي مخيم السويداء دشن نائب وزير التربية مشروع التجهيزات وتوزيع المستلزمات المدرسية للنازحين الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ضمن حملة العودة إلى المدرسة.

ويتضمن المشروع توزيع 5849 حقيبة مدرسية لطلاب الصفوف(1_3)مع المستلزمات، وَ202حقيبة تعليمية وترفيهية،وعدد75فصلا دراسيا مؤقتاً"خيام" في مخيمات النزوح والمجتمع المضيف.

حضر الافتتاح القائم بأعمال مدبر عام مديرية المدينة محمد الحرازي.