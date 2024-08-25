وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، جلسة المفتين الثانية في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار دور المرأة في بناء الوعي، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الأوقاف خلال ترأسه الجلسة التي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي عرفانًا بدور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي وفي تنشئة الأسرة وحماية المجتمع المسلم ورعايته وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.

وأشاد وزير الأوقاف بقيم الإسلام الحنيف، ورسالته الجميلة السامية في تعزيز الدور الاجتماعي للمرأة ومحاربته للتعسف والابتذال في حق المرأة كما أنه حين منع تهميش دورها صانه أيضا من أن يكون مشوهًا.