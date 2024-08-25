وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟ حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40 أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟ قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله لم يذكر الحوثيين وتحدث عن رؤية لإنتشال الشعب.. ماذا قال أحمد علي؟ وما الطلب الذي أراده من مجلس القيادة الرئاسي؟ لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟
ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، جلسة المفتين الثانية في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار دور المرأة في بناء الوعي، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الأوقاف خلال ترأسه الجلسة التي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يأتي عرفانًا بدور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي وفي تنشئة الأسرة وحماية المجتمع المسلم ورعايته وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأشاد وزير الأوقاف بقيم الإسلام الحنيف، ورسالته الجميلة السامية في تعزيز الدور الاجتماعي للمرأة ومحاربته للتعسف والابتذال في حق المرأة كما أنه حين منع تهميش دورها صانه أيضا من أن يكون مشوهًا.