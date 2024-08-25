النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بعث الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة تهنئة لقيادة وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى ال42 لتأسيسه.

وقال النائب العليمي في تغريدة له على حسابه الشخصي في منصة (x) للتواصل الاجتماعي، ‏في الذكرى ال 42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يجدر بنا التأمل في هذه التجربة السياسية الجديرة بالاحترام والتقدير.

وأشار العليمي بأن حزب المؤتمر مظلة وطنية كبيرة تأسست لكل القوى والتيارات ،لذا أصبح تأسيس المؤتمر من أهم المحطات التي ساهمت في تعزيز الحياة السياسية والنهج الديمقراطي في اليمن.

مؤكدا بانها تجربة ملهمة، جاءت في لحظة تاريخية احتاجت فيها اليمن لرص صفوفها ولملمة شتاتها على قاعدة وطنية أساسها الميثاق الوطني.

واعتبر الدكتور عبدالله العليمي إن هذه الذكرى وايحاءاتها تفرض اليوم مسؤولية أكبر على المؤتمر الشعبي العام بوجه خاص وكافة القوى والمكونات السياسية بوجه عام في العمل على تعزيز مسيرة العمل الوطني الذي يناضل الجميع من خلاله لاستعادة الدولة ، ومعها كل مظاهر الحياة المدنية والحديثة وفي مقدمة ذلك التعددية السياسية والديموقراطية.