وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر دولي بالقاهرة ويترأس أحد جلساته النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟ حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40 أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟ قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله لم يذكر الحوثيين وتحدث عن رؤية لإنتشال الشعب.. ماذا قال أحمد علي؟ وما الطلب الذي أراده من مجلس القيادة الرئاسي؟ لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟
بعث الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة تهنئة لقيادة وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى ال42 لتأسيسه.
وقال النائب العليمي في تغريدة له على حسابه الشخصي في منصة (x) للتواصل الاجتماعي، في الذكرى ال 42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يجدر بنا التأمل في هذه التجربة السياسية الجديرة بالاحترام والتقدير.
وأشار العليمي بأن حزب المؤتمر مظلة وطنية كبيرة تأسست لكل القوى والتيارات ،لذا أصبح تأسيس المؤتمر من أهم المحطات التي ساهمت في تعزيز الحياة السياسية والنهج الديمقراطي في اليمن.
مؤكدا بانها تجربة ملهمة، جاءت في لحظة تاريخية احتاجت فيها اليمن لرص صفوفها ولملمة شتاتها على قاعدة وطنية أساسها الميثاق الوطني.
واعتبر الدكتور عبدالله العليمي إن هذه الذكرى وايحاءاتها تفرض اليوم مسؤولية أكبر على المؤتمر الشعبي العام بوجه خاص وكافة القوى والمكونات السياسية بوجه عام في العمل على تعزيز مسيرة العمل الوطني الذي يناضل الجميع من خلاله لاستعادة الدولة ، ومعها كل مظاهر الحياة المدنية والحديثة وفي مقدمة ذلك التعددية السياسية والديموقراطية.