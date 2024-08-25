لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، على تسهيلات ائتمان دولية دوارة مشتركة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 مليار ريال).

وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول، تضمنت الجهات الممولة كلا من بنك أبوظبي التجاري، وشركة بنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ماكاو) المحدود، وجيه بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك إم يو إف جي المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي – دبي)، وبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، وبنك إس إم بي سي الدولي، والبنك السعودي للاستثمار، بي إن بي باريبا، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، إنتيسا سان باولو – فرع دبي، ناتيكسيس (فرع مركز دبي المالي العالمي).

وأوضحت الشركة أن الهدف من التسهيلات تمويل أغراض الشركة العامة، مبينة أن مدة التمويل تبلغ 3 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، وأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وأِشارت إلى أن هناك أطرافا ذات علاقة حيث تعد التسهيلات تعامل مع طرف ذي علاقة نظراً لكون خالد الرويس عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء والبنك السعودي للاستثمار، وهو مقرض مسجل بموجب التسهيلات، وعليه، لديه مصلحة غير مباشرة في التعاملات المزمعة بموجب التسهيلات