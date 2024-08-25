النائب العليمي: حزب المؤتمر مظلة وطنية تأسست لكل القوى والتيارات وتأسيسه من أهم المحطات السياسية لماذا حصلت كهرباء السعودية على تسهيلات دولية بقيمة 15 مليار؟ حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن عاجل من قصر معاشيق.. توجيهات رئاسية تخص السلطة القضائية والعليمي يتسلم نسخة من مشروع تعديل القانون رقم 4 والمادة رقم 40 أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟ قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم مالك ''إكس'' يتضامن بقوة مع مؤسس ''تلغرام''.. وهذا ما قاله لم يذكر الحوثيين وتحدث عن رؤية لإنتشال الشعب.. ماذا قال أحمد علي؟ وما الطلب الذي أراده من مجلس القيادة الرئاسي؟ لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟ تقرير لـ ''نيويورك تايمز'' يتساءل: أين يختبئ السنوار؟ الشبح الذي حير إسرائيل وأمريكا!
وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، على تسهيلات ائتمان دولية دوارة مشتركة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 مليار ريال).
وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول، تضمنت الجهات الممولة كلا من بنك أبوظبي التجاري، وشركة بنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ماكاو) المحدود، وجيه بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك إم يو إف جي المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي – دبي)، وبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، وبنك إس إم بي سي الدولي، والبنك السعودي للاستثمار، بي إن بي باريبا، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، إنتيسا سان باولو – فرع دبي، ناتيكسيس (فرع مركز دبي المالي العالمي).
وأوضحت الشركة أن الهدف من التسهيلات تمويل أغراض الشركة العامة، مبينة أن مدة التمويل تبلغ 3 سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، وأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.
وأِشارت إلى أن هناك أطرافا ذات علاقة حيث تعد التسهيلات تعامل مع طرف ذي علاقة نظراً لكون خالد الرويس عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء والبنك السعودي للاستثمار، وهو مقرض مسجل بموجب التسهيلات، وعليه، لديه مصلحة غير مباشرة في التعاملات المزمعة بموجب التسهيلات