حادثة غرق جديدة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، وفاة 13 شخصًا وفقدان 14 آخرين نتيجة غرق قارب كان يحمل مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت المنظمة في بيان أن "13 شخصًا لقوا حتفهم وما زال 14 آخرين في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل تعز يوم الثلاثاء (20 أغسطس). كان القارب قد انطلق من جيبوتي وعلى متنه 25 مهاجرًا إثيوبيًا، إضافة إلى اثنين من المواطنين اليمنيين، وغرق قرب مديرية ذو باب في عزلة بني الحكم".
وأشارت إلى أنه "تم انتشال جثث 11 رجلًا وامرأتين على طول سواحل باب المندب بالقرب من مديرية ذو باب، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين، بالإضافة إلى القبطان اليمني ومساعده".
وأكد البيان أنه رغم الجهود الكبيرة، لا يزال سبب غرق القارب مجهولًا حتى الآن.
وتتكرر حوادث غرق المهاجرين الأفارقة الذي يتوجهون الى اليمن كمحطة اولى في رحلتهم باتجاه الأراضي السعودية.