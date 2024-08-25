أرقام مرعبة كشف عنها تقرير عسكري لجرائم الحوثيين في تعز.. ماذا ارتكبوا خلال 3300 يوم؟

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتلت مليشيا الحوثي وأصابت أكثر من 24 ألف مدني في تعز جراء استهدافها، المحافظة منذ بداية الحرب في 2015 وحتى منتصف 2024.

وكشف تقرير صادر عن شعبة التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز العسكري عن حصيلة مرعبة لجرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة تعز منذ بداية الحرب في العام 2015 وحتى منتصف العام 2024.

التقرير العسكري أشار إلى أن المليشيا الحوثية قتلت وأصابت أكثر من 24 ألف مدني، عبر القصف العشوائي والألغام والعبوات الناسفة.

ووفقاً للإحصائيات،نشرها موقع "سبتمبر نت" فقد بلغ عدد القتلى 4146 مدنياً، بينهم 891 طفلاً و466 امرأة، فيما جُرح 18 ألف و65 آخرون، بينهم 2176 طفلًا و2669 امرأة.

وأشار التقرير إلى أن الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها المليشيا في المناطق السكنية والطرقات أسفرت عن مقتل 781 مدني، بينهم 38 طفلاً و23 امرأة، بالإضافة إلى جرح 1308 آخرين.

وفيما يخص حالات الاختطافات والاخفاء والتهجير القسري، لفت التقرير إلى ارتكاب المليشيا الحوثية خلال الفترة ذاتها 6 آلاف و24 انتهاك، توزعت باختطاف 504 مدنيين، و175 حالة إخفاء قسري، و899 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات في هذا الجانب تسببت بـ102 حالة وفاة وإعاقة.

ونوه التقرير إلى قيام المليشيا الحوثية بارتكاب انتهاكات الاعتداءات، التي بلغت 108 اعتداء على مدنيين، مشيرا إلى قيام المليشيات بتهجير 4 آلاف و269 أسرة قسرياً.

وحسب التقرير فقد قامت الميليشيا بتدمير 617 منشآت وممتلكات عامة، توزعت على تفجير 11 منشأة عامة، وتدمير 87 منشأة عامة وأضرار كلية في 62 منشأة عامة و379 أضرار جزئية، وكذلك أضرار في 27 مركبة عامة، بالإضافة إلى قيامها باقتحام ونهب 31 منشأة.

كما قامت المليشيا بتدمير 3 آلاف و617 منشآت وممتلكات خاصة، منها تفجير 169 منشأة خاصة، وتدمير 224 منشأة، وتسببها بأضرار كلية في 353 مبنى ومنشأة خاصة وأضرار جزئية في 2020 منشأة ومبنى خاص، و623 مركبة خاصة، بالإضافة إلى قيامها باقتحام ونهب 53 مبنى ومنشأة خاصة، وفق التقرير ذاته.