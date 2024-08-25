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قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاحد بتاريخ 25/08/2024 واسعار الذهب..

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي          139.80

بيع السعودي            140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1912

بيع الدولار                  1917

شراء السعودي             499.50

بيع السعودي               501

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 291,000 ريال     

بيع = 296,000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 36,000 ريال  

بيع = 38,500 ريال  

أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 1,055,000 ريال   

بيع = 1,075,000 ريال    

جرام عيار 21

شراء = 131,000 ريال   

بيع = 138,000 ريال   

  
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