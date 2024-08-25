قائمة بأسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاحد بتاريخ 25/08/2024 واسعار الذهب..
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1912
بيع الدولار 1917
شراء السعودي 499.50
بيع السعودي 501
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 291,000 ريال
بيع = 296,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 36,000 ريال
بيع = 38,500 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,055,000 ريال
بيع = 1,075,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 131,000 ريال
بيع = 138,000 ريال