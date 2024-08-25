لماذا اعتقلت فرنسا مؤسس تيليجرام؟

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعتقلت السلطات الفرنسية الرئيس التنفيذي لشركة تليغرام، بافيل دوروف، أمس السبت في مطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية.

وجاء اعتقاله لاتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق "تليغرام"، وفق وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم.

الوكالة قالت إن الملياردير البالغ من العمر 39 عاما يشتبه في فشله اتخاذ خطوات لمنع الاستخدام الإجرامي للتطبيق.

وأنشأ بافيل دوروف، وشقيقه نيكولاي تطبيق "تليغرام" عام 2016.. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق النشطين نحو 900 مليون مستخدم.

وقد يؤدي اعتقال مؤسس "تلغرام" بافل دوروف في فرنسا، إلى تمكين الناتو من الوصول إلى رموز التشفير الخاصة بالماسنجر المستخدمة بكثرة لأغراض عسكرية خلال العملية العسكرية الخاصة.

أعرب عن هذا الرأي العديد من الخبراء العسكريين الروس، وذكروا أن ذلك سيعني احتمال حصول الخصم على معلومات حساسة.

وشدد الخبراء على ضرورة البحث العاجل عن بديل لوسائل الاتصال الملائمة في الجبهة.

وقال المحلل العسكري إيليا كرامنيك، بسخرية عبر قناته على تيلغرام: "لا يجوز السفر إلى فرنسا عندما تكون معظم القيادة القتالية للقوات المسلحة الروسية تعمل في مجالك. الغرب قد يطلب التعاون" .

وأشار المراسل العسكري أندريه مدفيديف إلى أن احتجاز دوروف في باريس ربما لم يكن ليحدث صدى في روسيا، لولا ظرف واحد. وقال: "عمليا يعتبر الماسنجر الرئيسي للحرب الحالية. وهو بديل للاتصالات العسكرية المغلقة. على الأغلب اعتبارا من اليوم، باتت مسألة إنشاء ماسنجر عسكري لجيشنا تتمتع بأهمية حيوية قصوى. من الصعب الآن التنبؤ ما إذا كان هذا الماسنجر سيبقى لاحقا".

ويتوقع الخبير العسكري أليكسي سوكونكين أيضا، أن يتسبب ذلك بظهور الكثير من المشاكل العسكرية "التي يجب حلها على الفور"، لأن تيلغرام يعتبر أساس الاتصالات العسكرية حاليا، وهو كذلك الماسنجر المدني الرئيسي في روسيا غير الخاضع عمليا لأجهزة المخابرات الغربية".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه باريس. مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفارتها لدى فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع حول مؤسس "تلغرام" بافل دوروف.