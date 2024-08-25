صحيفة عبرية: ''حزب الله خطط لضرب جهاز الموساد''

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن حزب الله اللبناني خطط لإطلاق صواريخ تجاه مقر جهاز الموساد ووحدة تابعة للاستخبارات العسكرية.
وحسب ما أوردت الصحيفة، "كان أحد أهداف حزب الله في الهجوم الذي أُحبط هو منطقة غليلوت (شمال تل أبيب)، حيث يقع مقر الموساد وقاعدة الوحدة 8200 الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمسؤولة عن التجسس الإلكتروني".