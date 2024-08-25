بدء سريان قرار حظر السلاح في تعز والحملة الأمنية تتوعد من يخالف

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بدأ صباح اليوم الأحد، سريان قرار حظر التجول في السلاح بمدينة تعز غرب اليمن.
واعلنت قيادة الحملة الأمنية المشتركة امس بأنه سيبدأ سريان قرار منع التجوال بالسلاح العشوائي داخل المدينة ابتداءً من صباح الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م، الساعة الثامنة صباحاً.
وقالت انه سيتم ضبط ومصادرة واتلاف أي سلاح غير مرخص أو خارج المهمات الرسمية.
وتوعدت بأنها ستتعامل بكل حزم وصرامة ووفقاً للقانون مع كل من يخالف هذا الإعلان.