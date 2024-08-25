100مقاتلة حربية إسرائيلية، شاركت في الهجوم على آلاف المنصات الصاروخية التابعة لحزب الله

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، أن 100 مقاتلة حربية شاركت في الهجوم على آلاف المنصات الصاروخية التابعة لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت نحو 100 طائرة حربية لسلاح الجو ودمرت آلاف منصات إطلاق قذائف صاروخية لحزب الله ومعظمها كانت موجهة نحو شمال البلاد وبعضها أيضا إلى وسط البلاد".

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد عن تنفيذ "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله كان ينوي استهداف منشأة استراتيجية في منطقة تل أبيب، مشيرة نقلا عن مصادر أمنية إلى أن الحزب كان ينوي إطلاق 6 آلاف صاروخ ومسيرة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان حزب الله أعلن في بيانين، بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.

وقال إنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها.

وأكد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح كامل حيث تم استهداف 11 موقعا وثكنة إسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق إسرائيل.

وأكد حزب الله أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها