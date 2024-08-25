مأرب برس ينشر مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 25-8-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبرينتفورد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025، ومباراة ريال مدريد وبلد الوليد بمسابقة الليجا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
جور ماهيا الكيني X المريخ جوبا – 3 مساء
الهلال السوداني X أهلي بنغازي – 4 مساء
الاتحاد المنستيري X بسي التشادي – 7 مساء
الجيش الملكي X ريمو ستارس النيجيري – 11 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
البن الأثيوبي X الشرطة الكيني – 3 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بورنموث X نيوكاسل – 4 مساء - beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون X تشيلسي – 4 مساء - beIN Sports HD 1
ليفربول X برينتفورد – 6.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مدريد X بلد الوليد – 5 مساء - beIN Sports HD 3
ليجانيس X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 2
ديبورتيفو ألافيس X ريال بيتيس – 8.15 مساء - beIN Sports HD 6
أتلتيكو مدريد X جيرونا – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X فينيزيا – 7.30 مساء
تورينو X أتالانتا – 7.30 مساء
نابولي X بولونيا – 9.45 مساء
روما X إمبولي – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج X بايرن ميونخ – 4.30 مساء
سانت بولي X هايدنهايم – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X ستاد بريست – 4 مساء
نيس X تولوز – 6 مساء
نانت X أوكسير – 6 مساء
ستراسبورج X رين – 6 مساء
مارسيليا X ستاد ريمس – 9.45 مساء