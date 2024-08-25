مأرب برس ينشر مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تقام اليوم الأحد 25-8-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبرينتفورد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2024-2025، ومباراة ريال مدريد وبلد الوليد بمسابقة الليجا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



جور ماهيا الكيني X المريخ جوبا – 3 مساء

الهلال السوداني X أهلي بنغازي – 4 مساء

الاتحاد المنستيري X بسي التشادي – 7 مساء

الجيش الملكي X ريمو ستارس النيجيري – 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية



البن الأثيوبي X الشرطة الكيني – 3 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بورنموث X نيوكاسل – 4 مساء - beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X تشيلسي – 4 مساء - beIN Sports HD 1

ليفربول X برينتفورد – 6.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال مدريد X بلد الوليد – 5 مساء - beIN Sports HD 3

ليجانيس X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 2

ديبورتيفو ألافيس X ريال بيتيس – 8.15 مساء - beIN Sports HD 6

أتلتيكو مدريد X جيرونا – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



فيورنتينا X فينيزيا – 7.30 مساء

تورينو X أتالانتا – 7.30 مساء

نابولي X بولونيا – 9.45 مساء

روما X إمبولي – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



فولفسبورج X بايرن ميونخ – 4.30 مساء

سانت بولي X هايدنهايم – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس X ستاد بريست – 4 مساء

نيس X تولوز – 6 مساء

نانت X أوكسير – 6 مساء

ستراسبورج X رين – 6 مساء

مارسيليا X ستاد ريمس – 9.45 مساء