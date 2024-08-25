واتساب يتيح ميزة نسخ الملاحظات الصوتية.. تعرف على كيفية استخدامها مأرب برس ينشر مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة المهرة .. الأجهزة الأمنية تضبط متهمين بسحب 69 ألف ريال سعودي باستخدام التهكير الالكتروني الزبيدي يضع شرطاً يتعلق بالحوثيين لإنجاح مساعي السلام في اليمن وهذا ما طالب به حماس تصدر بيانا بشأن إحراق جنود إسرائيليين نسخة من القرآن الكريم وتدنيس المساجد في غزة مليشيات الحوثي تعتدي على رئيس محكمة في مناطق سيطرتها قائد عسكري يتفقد منشأة صافر النفطية بـ مأرب بعد تعرضها لمحاولة هجوم إرهابي من قبل المليشيات ويؤكد :أمن واستقرار اليمن مرهون باقتلاع هذه العصابة وزارة الأوقاف تعقد لقاء بالمكونات الدعوية في محافظة مأرب تحقيق للتايمز :الحوثيون في اليمن يبيعون البنادق والقنابل اليدوية على الأنترنت .. عبر حسابات موثقة تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الموريتاني بسفير اليمن في نواكشوط
افادت السلطات الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، السبت، بانها ضبطت متهمين بسحب 69 ألف ريال سعودي باستخدام التهكير الالكتروني.
وحسب ما نشره مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فأن شرطة المهرة ضبطت المتهم (ب، ف، م، ق) 26 عاماً و(م، م، م) 18 عاماً و(أ، م، ع، ح) 55 عاماً و(ي، ا، م، ع) 26 عاماً.
ووفقا للمركز، فإن المتهمين قاموا باختراق وهكر حساب (م، أ، ص) 35 عاماً وسحب مبالغ مالية قدرت 69 ألف ريال سعودي.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين 2 أجهزة كمبيوتر لابتوب و3 جوالات متنوعة، و3 فلاشات وآيباد وجهاز نت مودم يمن موبايل.
وذكرت السلطات الأمنية أن المتهمين موقوفين حاليا على ذمة التحقيق تمهيدا لنقلهم للأجهزة المختصة.