المهرة .. الأجهزة الأمنية تضبط متهمين بسحب 69 ألف ريال سعودي باستخدام التهكير الالكتروني

الأحد 25 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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افادت السلطات الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، السبت، بانها ضبطت متهمين بسحب 69 ألف ريال سعودي باستخدام التهكير الالكتروني.

وحسب ما نشره مركز الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فأن شرطة المهرة ضبطت المتهم (ب، ف، م، ق) 26 عاماً و(م، م، م) 18 عاماً و(أ، م، ع، ح) 55 عاماً و(ي، ا، م، ع) 26 عاماً.

ووفقا للمركز، فإن المتهمين قاموا باختراق وهكر حساب (م، أ، ص) 35 عاماً وسحب مبالغ مالية قدرت 69 ألف ريال سعودي.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين 2 أجهزة كمبيوتر لابتوب و3 جوالات متنوعة، و3 فلاشات وآيباد وجهاز نت مودم يمن موبايل.

وذكرت السلطات الأمنية أن المتهمين موقوفين حاليا على ذمة التحقيق تمهيدا لنقلهم للأجهزة المختصة.