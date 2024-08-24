الزبيدي يضع شرطاً يتعلق بالحوثيين لإنجاح مساعي السلام في اليمن وهذا ما طالب به

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، السبت، بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وتفعيل الفريق التفاوضي المشترك لتمثيل المجلس في أي مفاوضات قادمة في عملية السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء عيدروس الزبيدي، بسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والجهود ذات الصلة بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

وأوضح الزبيدي، أن مجلس القيادة والقوى المنضوية في اطاره يدعمون كل جهود انهاء الحرب وإعادة الاستقرار الى المنطقة، مشددا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العبث الحوثي واعتداءاته التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن كشرط لإنجاح مساعي السلام، منوها الى "استحالة التوصل الى سلام دائم ومستدام في ظل الإرهاب الحوثي في البر والبحر".

ودعا الزبيدي، لتكثيف الدعم والمساندة لمجلس القيادة الرئاسي وتعزيز تماسكه، مشددا في السياق على أهمية إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي وتفعيل الفريق التفاوضي المشترك لتمثيل المجلس في أي مفاوضات قادمة.

بدوره، أكد السفير الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ومساندة جهوده الرامية لتوحيد الجبهة الداخلية المناهضة لجماعة الحوثي، مجددا دعم الولايات المتحدة الامريكية لكل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب واحلال السلام العادل والمستدام في اليمن.