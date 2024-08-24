حماس تصدر بيانا بشأن إحراق جنود إسرائيليين نسخة من القرآن الكريم وتدنيس المساجد في غزة

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في بيانٍ لها، اليوم السبت، اعتبرت فصائل فلسطينية أن إحراق جنود جيش الاحتلال الصهيوني نسخة من القرآن الكريم وتدنيس المساجد وتدميرها في قطاع غزة “سلوك فاشي مشبع بالكراهية والإجرام”.

ـ تدنيس المساجد في غزة

وقالت حركة حماس في بيان نشر عبر منصة “تلغرام”: “ندين بأشد العبارات قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمالي قطاع غزة”.

وأضافت: “إحراق نسخ القرآن وتدنيس واستهداف المساجد وتدميرها، يؤكّد طبيعة هذا الكيان المتطرّف، وجنوده المشبَعين بالحقد والإجرام، وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة ومقدساتها”.

وتابعت حماس: “قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه”.

ومن جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة قيام “جنود العدو النازي بإحراق نسخ من القرآن الكريم بعد اقتحامهم لمسجد بني صالح وتدنسيه شمال قطاع غزة في جريمة جديدة تفضح العقلية الصهيونية المتطرفة”.



وأضافت في بيان: “هذا العداء الصهيوني للقرآن الكريم وللمساجد ولمقدسات الأمة يؤكد الحقد الدفين الذي يتملك الكيان وجنوده المجرمين ضد الإسلام وأهله، وأن الحرب الوحشية ضد شعبنا تقاد من خلال معتقدات متطرفة إجرامية وسياسة ممنهجة”.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات جنود العدو ومسيّرات تابعة للجيش الإحتلال انتهاكات بحق المساجد في قطاع غزة، شملت إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأظهرت الصور التي نشرتها قناة الجزيرة، اقتحام جنود صهاينة مسجد بني صالح شمال غزة يوم امس وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تبين الصور نسف الجيش الاسرائيلي المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة.

كما أظهرت صور أخرى اقتحام جنود العدو لمسجد بني صالح شمال القطاع، وإحراقهم جميع المصاحف داخل المسجد.

وكانت طائرات الإحتلال قد دمرت المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

