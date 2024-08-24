مليشيات الحوثي تعتدي على رئيس محكمة في مناطق سيطرتها

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر قضائية في محافظة الحديدة اليوم السبت بتعرض قاضي رفيع للاعتداء والتهديد من قبل عناصر حوثية ملسحه.



وذكرت المصادر لمأرب برس بأن عناصر حوثية مسلحة أقدمت على الاعتداء والتهديد على القاضي عبدالقدوس الغزالي رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة ظهر اليوم.



وفي التفاصيل اكدت المصادر بأنه وعقب خروج القاضي الغزالي من مقر المحكمة وركوبه سيارته تفاجئ بصعود عناصر حوثية مركبته ومن ثم الاعتداء عليه والتلفظ عيله بعبارات نابية .



وقالت المصادر بأن دوافع وأسباب اعتداء العناصر الحوثية لرئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة هي ناتجة عن رفض القاضي الانقياد لرغبات العناصر الحوثية بمساندة تاجر حوثي له ارتباط بإحدى القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة.