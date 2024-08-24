وزارة الأوقاف تعقد لقاء بالمكونات الدعوية في محافظة مأرب

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في إطار اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الأوقاف والإرشاد للمحافظات المحررة، وبتكليف من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، عقد وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، اليوم، لقاءًا بالمكونات الدعوية في محافظة مأرب.

وجرى مناقشة تكامل الجهود الدعوية بين المكونات والجهات الحكومية والأهلية وإسناد السلطة المحلية في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مستوى التنسيق بين المكونات سواءً في المجال الخطابي والقوافل الدعوية المشتركة وفق مقتضيات الواقع وما يتطلبه من خطاب إرشادي وسطي يجمع ولا يفرق ويصلح ولا يفسد ويُحسن ولا يسيء.

وأشاد وكيل الوزارة الشيخ حسن الشيخ بما تقوم به المكونات الدعوية من جهود مباركة في مجال التوعية والإرشاد وربط المجمتع بقيمه وأخلاقه وقضاياه المعاصرة مشيدًا بروح التعاون بين المكونات الدعوية والذي ينعكس إيجاييا على جمهور المتلقين ، ومواجهة القضايا الطارئة بروح الفريق الواحد بعيداً عن المعالجات الفردية.

هذا وقد كان للمكونات الدعوية دور بارز في إنشاء المراكز والمخيمات الصيفية والتي بلغ عددها ( 37 ) مركزاً وبلغ عدد المستفيدين منها ( 5200 ) طالب وطالبة نفذت فيها برامج عدة دعوية وثقافية ورياضية ومهارية.

وقد خرج المشاركون في هذه الدورات بفوائد جمة في كل المجالات وخاصة في مجال العقيدة والقيم والأخلاق والتحصين من الثقافات الوافدة والمنحرفة والمتشددة ، وثقافة الطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام والحط من مكانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وكذا بيان ماجنته جماعة الحوثي الإرهابية على البلاد من سفك للدماء وإزهاق للأرواح وانتهاك للحرمات وتدمير للمؤسسات ومصادرة للممتلكات وهضم للحقوق وزج للأبرياء في المعتقلات وقطع للطرقات .