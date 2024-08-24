تحقيق للتايمز :الحوثيون في اليمن يبيعون البنادق والقنابل اليدوية على الأنترنت .. عبر حسابات موثقة

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن تجار أسلحة مدعومين من إيران في اليمن يبيعون بنادق كلاشينكوف، ومسدسات، وقاذفات قنابل يدوية على موقع إكس (تويتر سابقا) أمام مرأى من الجميع.

وبحسب تحقيق للصحيفة، فإن التجار الذين يعملون انطلاقا من صنعاء، عاصمة البلاد، فضلا عن مناطق أخرى تسيطر عليها جماعة الحوثي، يستخدمون موقع "إكس" كواجهة لمتجرهم، وينشرون صورًا لبنادق هجومية يرغبون في بيعها. وقد حملت العديد من صور الأسلحة المباعة شعار جماعة الحوثي.

وقال السفير البريطاني السابق في اليمن "إدموند فيتون براون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "من غير المعقول ألا يعمل هؤلاء (تجار الأسلحة) لصالح الحوثيين". ويعمل براون حالياً في مشروع مكافحة التطرف.

وقالت الدكتورة "إليزابيث كيندال"، الخبيرة في شؤون اليمن بجامعة كامبريدج، "إن البائعون كانوا يعملون في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لذا كان من المفترض أن يحصلوا على ختم الموافقة الحوثية".

وأضافت كيندال "لا يمكنك ممارسة الأعمال التجارية في تلك الأراضي ما لم يكن لديك نوع من العقوبات من الحوثيين".

ووجدت صحيفة التايمز، أن العديد من الحسابات كانت تحمل علامة زرقاء، والتي تميز الحسابات الموثقة عن الحسابات العادية وتمنحها انتشارًا أكبر.

وتستهدف الإعلانات، التي وردت باللغة العربية، بشكل أساسي الزبائن اليمنيين. ووفقًا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2017، كانت اليمن ثاني أكثر دولة مسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث يمتلك 54.8 من كل 100 يمني سلاحًا ناريًا، وهناك حوالي 14.859 مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين.

وعثرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على العديد من إعلانات الأسلحة على الإنترنت، والتي تتضمن الأسلحة المدرجة بالعملة اليمنية والسعودية.

وقالت التايمز إن الحسابات تشجّع في الغالب المشترين على الاتصال عبر تطبيق تيليجرام أو منصة الربح "باتريون" لإتمام المبيعات باستخدام العملات المشفرة.

وبناء على هذه النتائج، أصدرت منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، وهي منظمة "تكنولوجيا مكافحة الإرهاب"، "نداءً عاجلاً" إلى المنصات التقنية لإزالة المحتوى التابع للحوثيين من مواقعها.

ويتعارض بيع الأسلحة على X مع شروط خدمة المنصة. وقال خبراء لصحيفة The Times إن فشل الشركة في تحديد التجارة المرتبطة بالحوثيين قد يعني أن شركة إيلون ماسك انتهكت القانون الأمريكي.

وقال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: "نعلم أن الحوثيين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نشط لجمع الأموال وشراء الأسلحة وتسهيل نقل الأسلحة. هذا بالإضافة إلى جمع الأموال والتجنيد عبر هذه المنصة".

وقال فيتون براون لصحيفة التايمز: "لدى( X) تاريخ مؤسف في الفشل في مراقبة نفسها بشكل صحيح ضد المتطرفين وهذه مشكلة ساءت بوضوح منذ أن أصبح تويتر (X). إن حقيقة أنهم يبيعون علامات التوثيق الزرقاء للجماعات الإرهابية مثل الحوثيين وطالبان هي بوضوح انتهاك للعقوبات وانتهاك للقانون ".

وقالت جيسيكا ديفيس، الخبيرة في تمويل الإرهاب ورئيسة شركة إنسايت ثريت إنتليجنس: "إذا كانت المعاملات تتم من خلال (X) وقدراتها في الدفع، فمن المحتمل أن يكون ذلك انتهاكًا للعقوبات المفروضة على الحوثيين

ترجمة/ يمن شباب