تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الموريتاني بسفير اليمن في نواكشوط 

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استقبل رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة.
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني، على عمق وصلابة وعراقة العلاقة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات..مجدداً دعم موريتانيا للحكومة اليمنية.
ونقل السفير العرادة، لرئيس الوزراء الموريتاني، تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك..مستعرضاً العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها..مثمناً موقف موريتانيا الداعم لليمن.
وتطرق العرادة، الى آخر المستجدات على الساحة اليمنية ومنها الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الارهابية بحق الشعب اليمني في سلوك يتنافى مع القوانين والاعراف الدولية..مشيراً إلى اختطاف المليشيات الحوثية الإرهابية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والذين ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً..لافتاً الى التدخلات الايرانية ودعمها للمليشيات الحوثية الارهابية.
وجدد السفير العرادة، موقف الحكومة اليمنية الثابت لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وتقديمها للتنازلات في سبيل ذلك على الرغم من تعنت المليشيات الارهابية واستمرارها في الحرب.