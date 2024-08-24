دولة تعلن اكتشاف اصابات جديدة بجدري القرود

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة الصحة في أوغندا رصد إصابتين أخريين بفيروس جدري القردة مما يرفع عدد الحالات في الدولة إلى أربع.

وقال هنري مويبيسا المدير العام للخدمات الصحية بالوزارة لـ"رويترز" إن المريضين الجديدين أصيبا بالسلالة الفرعية 1بي وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.

وأعلنت السلطات الصحية في أوغندا تفشي المرض لأول مرة في البلاد في 24 يوليو عندما أظهرت الاختبارات المعملية لعينات من مريضين في مستشفى بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابتهما بجدري القردة.

وخضع المريضان الجديدان للعزل بأحد مستشفيات مدينة عنتيبي التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة كمبالا.

وتقع أوغندا على الحدود مع الكونغو حيث بدأ تفشي المرض الحالي في يناير 2023.