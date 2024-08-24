تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عام.. والصحة العالمية تتحرك بشكل عاجل

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أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء تأكيد إصابة طفل رضيع (10 أشهر) في دير البلح بغزة بشلل الأطفال في الجزء السفلي من الساق اليسرى، وهي الحالة الأولى في غزة منذ 25 عاما.
واوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها عملوا، بشكل عاجل، على جمع عينات من الطفل ونقلها إلى مختبر معتمد من قبل المنظمة في المنطقة، حيث أكد التسلسل الجيني أن الفيروس مرتبط بمتغير فيروس شلل الأطفال من النوع 2 الذي تم اكتشافه في عينات مياه الصرف الصحي في غزة يونيو الماضي.
وبعد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة منذ 25 عام.. دعت الأمم المتحدة لوقف إنساني لإطلاق النار لإيصال اللقاحات.
وحذرت رئيسة عمليات الطوارئ في منظمة «أنقذوا الأطفال» من أن شلل الأطفال يشكل تهديداً للأطفال في كل مكان ولن ينتظر عند المعابر.