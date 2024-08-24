في المانيا.. رجل يطعن عدد من المارة بشكل عشوائي

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الشرطة الألمانية مقتل وإصابة آخرين عدة اشخاص، في عملية طعن بمدينة سولينغن غربي ألمانيا، الجمعة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن رجلا طعن عددا من المارة بشكل عشوائي خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيس المدينة.

وقالت الصحيفة إن 3 على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اخرين في الهجوم، بينما ذكر شهود أن المنفذ لا يزال طليقا.

وأكد رئيس بلدية المدينة سقوط قتلى وجرحى في الهجوم، لكنه لم يخض في التفاصيل

وقالت الشرطة في منشور على منصة "إكس": "هناك العديد من القتلى والمصابين بسبب هجوم بسلاح أبيض".

وذكرت تقارير إخبارية أن عملية الطعن وقعت في ساحة فرونهوف، وهي ساحة للتسوق حيث كانت الفرق الموسيقية تعزف خلال الاحتفال.

وتقع سولينغن في ولاية شمال الراين وستفاليا، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، وتقع على الحدود مع هولندا.

والهجمات مثل حوادث الطعن وإطلاق النار تعد نادرة نسبيا في ألمانيا، وتهدف الحكومة إلى تشديد اللوائح الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.