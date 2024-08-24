في المانيا.. رجل يطعن عدد من المارة بشكل عشوائي حادثة مأساوية في اليمن.. الطفل مات غرقا أمام أعين أمه ثم لحقت به مصابة بسكتة قلبية الإمارات تفسر سبب قبولها اعتماد سفير لحكومة طالبان وتتحدث عن خطوتها القادمة في افغانستان الحديدة: الحوثيون يختطفون قياديا في حزب المؤتمر والحراك التهامي أرقام ومعلومات جديدة عن الأضرار والخسائر في ميناء الحديدة بسبب الضربات الإسرائيلية توقعات بأمطار متفاوت الشدة في 10 محافظات باليمن اغتيال مسؤول أمني كبير في إيران شركة ميتا العملاقة تعلن حجب حسابات مرتبطة بإيران على واتساب رغم محادثات السلام.. غزة تواجه دمارًا مستمرًا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية تعرف على مادة غذائية ومتوفرة بكثرة تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة
قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة شرق اليمن، أن طفلا توفى غرقا في حاجز مائي، بينما حاولت الأم إنقاذه إلا انها لم تتمكن.
وتأثرت الأم بشدة، على طفلها واسمه ''عبدالله سالم العتيقي" بعد غرقه في حاجز مائي أمام أعينها دون ان تستطيع انقاذه ما تسبب بتعرضها لسكتة قلبية أدت لوفاتها، بعد نقلها الى مستشفى قريب.
وهذه هي رابع حادثة غرق في اليمن خلال يومين.
وقالت وزارة الداخلية ، أمس الجمعة، إن 7 أشخاص توفوا غرقا في عدد من المحافظات التابعة للحكومة، بينهم 4 فتيات غرقن في حاجز مائي.
وذكر مركز الاعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية أن الفتيات الأربع غرقن إثر سقوطهن في حاجز مائي لتجمع سيول الأمطار في وادي المقلد بمنطقة الشرس السيلة بمحافظة الضالع، أثناء عودتهن من جمع الأحطاب ومرورهن على السد.
كما ذكرت، أن 3 أشخاص توفوا في حوادث غرق متفرقة شهدتها أمس محافظات حضرموت الساحل والوادي والصحراء، ومحافظة الحديدة.
وحذرت الداخلية، السكان من مخاطر تواجد ونزول الأطفال وعديمي القدرة على السباحة في مناطق تجمع سيول الأمطار وحواجز المياه والبرك والسدود.