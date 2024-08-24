حادثة مأساوية في اليمن.. الطفل مات غرقا أمام أعين أمه ثم لحقت به مصابة بسكتة قلبية

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة شرق اليمن، أن طفلا توفى غرقا في حاجز مائي، بينما حاولت الأم إنقاذه إلا انها لم تتمكن.

وتأثرت الأم بشدة، على طفلها واسمه ''عبدالله سالم العتيقي" بعد غرقه في حاجز مائي أمام أعينها دون ان تستطيع انقاذه ما تسبب بتعرضها لسكتة قلبية أدت لوفاتها، بعد نقلها الى مستشفى قريب.

وهذه هي رابع حادثة غرق في اليمن خلال يومين.

وقالت وزارة الداخلية ، أمس الجمعة، إن 7 أشخاص توفوا غرقا في عدد من المحافظات التابعة للحكومة، بينهم 4 فتيات غرقن في حاجز مائي.

وذكر مركز الاعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية أن الفتيات الأربع غرقن إثر سقوطهن في حاجز مائي لتجمع سيول الأمطار في وادي المقلد بمنطقة الشرس السيلة بمحافظة الضالع، أثناء عودتهن من جمع الأحطاب ومرورهن على السد.

كما ذكرت، أن 3 أشخاص توفوا في حوادث غرق متفرقة شهدتها أمس محافظات حضرموت الساحل والوادي والصحراء، ومحافظة الحديدة.

وحذرت الداخلية، السكان من مخاطر تواجد ونزول الأطفال وعديمي القدرة على السباحة في مناطق تجمع سيول الأمطار وحواجز المياه والبرك والسدود.