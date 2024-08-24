الإمارات تفسر سبب قبولها اعتماد سفير لحكومة طالبان وتتحدث عن خطوتها القادمة في افغانستان

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قبلت الإمارات أوراق اعتماد سفير أفغانستان لديها، حسبما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المسؤول قوله إن "العالم يدرك التحديات التي واجهتها أفغانستان في السنوات الأخيرة. ويؤكد قرار قبول أوراق اعتماد السفير الأفغاني عزمنا على المساهمة في بناء الجسور لمساعدة شعب أفغانستان".

وأضاف: "يشمل ذلك تقديم المساعدة الإنسانية من خلال مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية في كابل أن الإمارات قبلت أوراق اعتماد سفير حركة "طالبان" لديها في أبو ظبي، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين.

يذكر أن الإمارات لم تعلن رسميا اعترافها بحكومة "طالبان" في كابل.

وفي وقت سابق من أغسطس، التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة محمد حسن أخوند، الذي كان يخضع وقتها للعلاج في أحد مستشفيات أبو ظبي.

وأكدت وزارة الخارجية في كابل الخبر عن قبول أوراق اعتماد بدر الدين حقاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ولم ترد الوزارة على طلبات للحصول على معلومات حول حقاني، الذي كان في السابق مبعوث "طالبان" إلى الإمارات.

ولا يرتبط حقاني بعلاقة قربى بوزير الداخلية بالوكالة سراج الدين حقاني، لكنه من فريقه.

ورغم أن حركة "طالبان" لا تزال معزولة عن الغرب، إلا أنها سعت إلى إقامة علاقات ثنائية مع القوى الإقليمية الكبرى.

وفي الأسبوع الماضي، وصل رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف إلى أفغانستان في أعلى مستوى زيارة لمسؤول أجنبي منذ عودة "طالبان" إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

وتقول الأمم المتحدة إن الاعتراف بحكومة طالبان رسميا "يكاد يكون مستحيلا" في ظل وجود قيود على النساء والفتيات.