الحديدة: الحوثيون يختطفون قياديا في حزب المؤتمر والحراك التهامي

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصادر اعلامية، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي اختطفت العميد علي هندي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفق الصحفي المحلي بسيم الجناني فإن مسلحي الحوثي اختطفوا العميد علي هندي على خلفية انتقاده لمشكلة تكدس مياه الأمطار في شوارع الحديدة.

والعميد علي هندي أحد أبرز قيادات الحراك التهامي وسبق أن عين مديرا لمديرية الحوك، وهو ايضا قيادي في حزب المؤتمر.