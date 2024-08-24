الإمارات تفسر سبب قبولها اعتماد سفير لحكومة طالبان وتتحدث عن خطوتها القادمة في افغانستان الحديدة: الحوثيون يختطفون قياديا في حزب المؤتمر والحراك التهامي أرقام ومعلومات جديدة عن الأضرار والخسائر في ميناء الحديدة بسبب الضربات الإسرائيلية توقعات بأمطار متفاوت الشدة في 10 محافظات باليمن اغتيال مسؤول أمني كبير في إيران شركة ميتا العملاقة تعلن حجب حسابات مرتبطة بإيران على واتساب رغم محادثات السلام.. غزة تواجه دمارًا مستمرًا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية تعرف على مادة غذائية ومتوفرة بكثرة تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة بحضور بوتين… قديروف يعلن افتتاح مسجد النبي عيسى في العاصمة الشيشانية مايكروسوفت تعلن عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ومذهل
قالت مصادر اعلامية، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي اختطفت العميد علي هندي في محافظة الحديدة غربي اليمن.
ووفق الصحفي المحلي بسيم الجناني فإن مسلحي الحوثي اختطفوا العميد علي هندي على خلفية انتقاده لمشكلة تكدس مياه الأمطار في شوارع الحديدة.
والعميد علي هندي أحد أبرز قيادات الحراك التهامي وسبق أن عين مديرا لمديرية الحوك، وهو ايضا قيادي في حزب المؤتمر.