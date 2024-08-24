توقعات بأمطار متفاوت الشدة في 10 محافظات باليمن

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بقطاع الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، باستمرار تأثير الأمطار الرعدية الغزيرة والرياح الشديدة على مناطق ومحافظات متفرقة من اليمن.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية لمدة 72 ساعة بحسب صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي، استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية.

كما توقع المركز أيضاً، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات المهرة، وحضرموت، والبيضاء، والجوف، ومأرب، والضالع، إضافة لمحافظات شبوة، وأبين، وعدن ولحج، ومنطقة باب المندب، وكذا هبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.

وجدد مركز التنبؤات، تنبيهه وتحذيره للمواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وكذا من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، واللوحات الإعلانية والأشجار، وإغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات في المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.