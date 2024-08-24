رغم محادثات السلام.. غزة تواجه دمارًا مستمرًا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية تعرف على مادة غذائية ومتوفرة بكثرة تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة بحضور بوتين… قديروف يعلن افتتاح مسجد النبي عيسى في العاصمة الشيشانية مايكروسوفت تعلن عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ومذهل صفقة طائرات أباتشي أمريكية إلى كوريا الجنوبية تشعل الغضب في جارتها الشمالية ومصادر تكشف التفاصيل حزب الإصلاح يبعث برسالة هامة إلى قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام موقع أمريكي يكشف ما طلبه الرئيس الأمريكي من نتنياهو ووافق على جزء منه البحرية البريطانية تتحدث عن 3 حرائق على متن ناقلة نفط قبالة السواحل اليمنية هجوم حوثي إرهابي يستهدف منشأة صافر النفطية في مأرب - قوات الشرعية تصدر بياناً وتعلن جاهزيتها للرد تعرف على الأرباح الطائلة التي سيجنيها كريستيانو رونالدو من قناته الجديدة على يوتيوب
كشف أحد أطباء الأسنان عن مادة غذائية غير متوقعة تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، خاصة بعد تناول الثوم. "
وفي مقطع فيديو على "تيك توك"، قال الدكتور أونكار: "الجبن رائع لتحييد درجة الحموضة في فمك.
لا يهم أي نوع من الجبن، لكن شريحة من الجبن بعد الوجبة تساعد على التخلص من رائحة أنفاسك الكريهة، خاصة إذا تناولت وجبة ذات رائحة مزعجة ونفاذة.
وتخفض أيضا درجة الحموضة، وبالتالي تمنع البكتيريا المسببة للتسوس من العمل بجد".
وأضاف أونكار: "الكرفس مفيد للغاية أيضا، ليس فقط لأنه يساعد عند مضغ الطعام عن طريق إنتاج اللعاب، بل كونه يساعد في التخلص من الجزيئات العالقة بين أسنانك".
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح أونكار تناول الكثير من الجزر، موضحا أن تأثيراته تشبه الكرفس لأنه يحفز إنتاج اللعاب، ما يساعد في إزالة الطعام العالق بين الأسنان.