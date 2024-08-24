بحضور بوتين… قديروف يعلن افتتاح مسجد النبي عيسى في العاصمة الشيشانية

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف يوم الجمعة، افتتاح مسجد يحمل اسم النبي عيسى في العاصمة غروزني، الذي زاره الرئيس فلاديمير بوتين ضمن زيارته للجمهورية.

وزار بوتين الشيشان للمرة الأولى منذ 13 عاما يوم الثلاثاء الماضي، وتوجه الرئيس الروسي رفقة قديروف إلى المسجد الجديد، وتم افتتاح المسجد في ذكرى عيد ميلاد أول رئيس للشيشان الراحل الحاج أحمد قديروف، الذي كان سيبلغ من العمر (73 عاما).

وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "في عيد ميلاد رئيسنا الأول، بطل روسيا الحاج أحمد قديروف، أقيم حدث مهم لجميع سكان الجمهورية.

افتتح أجمل مسجد يتسع لـ 5000 شخص أبوابه، المسجد الجديد يحمل اسم النبي عيسى (عليه السلام) ومصمم على الطريقة الآسيوية التقليدية".

وأشار حاكم الشيشان إلى أن بناء المسجد تم تمويله من قبل الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم الحاج أحمد قديروف، وأوضح أيضا أن إجمالي عدد المساجد في الشيشان يبلغ 1468 مسجدا.

وأضاف قديروف: "يمكن لكل شخص في الجمهورية أن يمارس شعائره الدينية دون مضايقة أو ازدراء. لقد ولت الأوقات التي كان يعتبر فيها ذلك جريمة.

الحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة".

ويوم الثلاثاء، تفقد بوتين المسجد برفقة قديروف ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، ومستشار الرئيس الشيشاني لشؤون بناء المنشآت الدينية أمرودي عادل غيرييف وعمدة غروزني خاس محمد قديروف.

وكتب رمضان قديروف على "تلغرام" في أعقاب زيارة المسجد أنه شكر الرئيس بوتين على موقفه تجاه المشاعر الدينية وحماية الكتب المقدسة على مستوى الدولة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية