صفقة طائرات أباتشي أمريكية إلى كوريا الجنوبية تشعل الغضب في جارتها الشمالية ومصادر تكشف التفاصيل

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نددت كوريا الشمالية بتصديق الولايات المتحدة على صفقة بيع محتملة لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي لكوريا الجنوبية وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

ووصفت بيونغ يانغ خطط البيع بـ"العمل الاستفزازي الذي يهدف عمدا إلى زعزعة الاستقرار الأمني بشكل أكبر في المنطقة".

وأصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية البيان بعدما أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع عن قرار بالموافقة على بيع مقترح لـ36 مروحية هجومية من طراز أباتشي "إيه إتش - 64 إي"، وغيرها من العناصر بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليارات دولار إلى كوريا الجنوبية، وفق الوكالة.

وقال البيان: "هذا عمل استفزازي متهور يهدف عمدا إلى زيادة زعزعة الأمن في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الموافقة جاءت في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية بسبب التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن البيان ذكر أن "الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر نشاطا في مبيعات الأسلحة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا يمثل تحديا للأمن في المنطقة لا يمكن التغاضي عنه".

وحذرت كوريا الشمالية من أنها "ستجري بشكل مطرد الأنشطة العسكرية اللازمة للسيطرة على اختلال التوازن العسكري وعدم الاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة توفير المعدات الحربية والعناصر الفتاكة لحلفائها".

وأوضح البيان "بما أن الولايات المتحدة حريصة على توفير المعدات الحربية والعناصر الفتاكة لحلفائها في المنطقة، فسيتم تعزيز الردع الاستراتيجي لكوريا الشمالية بشكل أكبر لحماية الأمن والمصالح الوطنية والسلام الإقليمي".

يذكر أن سيئول وواشنطن بدأتا تدريباتهما السنوية "أولتشي فريدوم شيلد" يوم الاثنين الماضي ولمدة 11 يوما في محاولة لـ"تعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك ضد التهديدات العسكرية المتطورة من قبل كوريا الشمالية