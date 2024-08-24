موقع أمريكي يكشف ما طلبه الرئيس الأمريكي من نتنياهو ووافق على جزء منه

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 163

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود مع مصر في قطاع غزة، كجزء من مرحلة أولية لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، بما يسمح باستمرار المفاوضات.

ووفقًا لتصريحات ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع “أكسيوس”، فقد أبدى نتنياهو موافقة جزئية على طلب بايدن الذي جرى في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، حيث وافق على إزالة نقطة عسكرية تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.

وبحسب ما ورد في “أكسيوس“، أكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء وافق على نقل موقع عسكري إسرائيلي بضع مئات من الأمتار فقط، بشكل لا يؤثر على القدرة العملياتية للقوات الإسرائيلية في المنطقة الممتدة على طول ممر فيلادلفيا.

وأضاف الموقع أن طلب بايدن تضمن سحب القوات الإسرائيلية من قطاع يبلغ طوله كيلومتر إلى كيلومترين على الحدود مع مصر.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي كبير أن المفاوضات التي جرت في القاهرة يوم الخميس ساهمت في تقليص الخلافات بين مصر وإسرائيل بشأن نشر القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفيا.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل قدمت لمصر خرائط توضح المواقع العسكرية التي تعتزم إسرائيل نشر قواتها فيها بقطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، بما يشمل المنطقة الحدودية مع مصر.



ومن المتوقع، حسب “أكسيوس”، أن تقوم السلطات المصرية بتسليم هذه الخرائط إلى حماس يوم السبت للحصول على ردها.