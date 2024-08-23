هجوم حوثي إرهابي يستهدف منشأة صافر النفطية في مأرب - قوات الشرعية تصدر بياناً وتعلن جاهزيتها للرد

الجمعة 23 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 399

استهدفت مليشيات الحوثي الارهابية فجر اليوم الجمعة منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب بثلاث طائرات انتحارية مسيرة تحمل مواداً شديدة الإنفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية نشره موقع الجيش سبتمر نت "بان المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني قامت اليوم الجمعة باستهداف منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب بثلاث طائرات انتحارية مسيرة تحمل مواداً شديدة الإنفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية.

وتابع البيان :"إنه وفي يومنا هذا الجمعة الموافق 23 أغسطس2024 عند تمام الساعة الثالثة وستة وعشرون دقيقة فجراً قام تنظيم جماعة الحوثي الارهابية المدعوم من النظام الإيراني بإستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بعدد ثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواداً شديدة الإنفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية وبعون الله تعالى فقد تم إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية.



واوضح البيان بان المعلومات الواردة من الجهات المختصة في القوات المسلحة بأن هذه الطائرات المعادية أُطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف الواقعة تحت سيطرة العدو"



وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة..



"إنه وفي يومنا هذا الجمعة الموافق 23 أغسطس2024 عند تمام الساعة الثالثة وستة وعشرون دقيقة فجراً قام تنظيم جماعة الحوثي الارهابية المدعوم من النظام الإيراني بإستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب، بعدد ثلاث طائرات مسيرة انتحارية مجنحة تحمل مواداً شديدة الإنفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية.

وبعون الله تعالى فقد تم إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية.

وتبين المعلومات من الجهات المختصة في قواتنا المسلحة أن هذه الطائرات المعادية أُطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف الواقعة تحت سيطرة العدو.

وتؤكد القوات المسلحة جاهزيتها للرد على مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الإقتصادية السيادية".